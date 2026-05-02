A cura della Redazione

È una giornata che segna un prima e un dopo per Torre Annunziata. Giovedì 30 aprile, l’AUSE Sporting Club - già punto di riferimento per boxe agonistica e amatoriale, fitness, allenamento funzionale, pilates, pilates Reformer, Tabata e Latin fitness - ha inaugurato la prima accademia di danza aerea della città.

Un progetto ambizioso e innovativo, fortemente voluto dal dott. Mario Veneruso e dalla dottoressa Carmen Cirillo, nato dalla passione e dalla visione di Aurora Veneruso. Non si tratta solo di una nuova disciplina sportiva, ma di un vero e proprio spazio dove arte, forza, eleganza e determinazione si incontrano.

All’inaugurazione erano presenti ospiti di rilievo come Dino Carano, responsabile nazionale del settore danza e danze aeree, e Domenico Autiero, rappresentante del gruppo imprenditoriale RDR di Torre del Greco. La loro presenza conferma l’importanza e il valore di questa iniziativa, destinata a lasciare il segno.

Le insegnanti Francesca Ceglia e Viviana De Felice, già impegnate nella formazione di atlete adulte e bambine, guideranno questo percorso insieme ad altre istruttrici di livello nazionale e internazionale. Workshop, stage e corsi di formazione attireranno partecipanti da tutta Italia, trasformando l’AUSE in un polo d’eccellenza per chi desidera avvicinarsi o affermarsi nella danza aerea.

Questa nuova realtà non rappresenta solo crescita sportiva, ma anche un esempio concreto di impegno sociale: l’AUSE continua infatti a collaborare con associazioni ONLUS e a promuovere iniziative benefiche, dimostrando che lo sport può essere anche uno strumento di inclusione e solidarietà.

AUSE non è solo un luogo dove allenarsi: è un posto dove si sogna, si cresce e si impara a superare i propri limiti. E oggi, più che mai, invita tutti a guardare in alto.

Alla famiglia Veneruso va un sincero augurio: che questo sia solo l’inizio di un volo lungo, coraggioso e pieno di successi.