A cura della Redazione

Sabato 18 aprile, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri (BN) ha ospitato il Terzo Trofeo Mutria, un evento di boxe organizzato dalla Mutria Boxe e dall’Ause Sporting Club, di Torre Annunziata, con il supporto di numerosi sponsor locali.

Durante l’evento, si sono visti match emozionanti e non solo, infatti è stata avviata una raccolta fondi per Filena, una bambina che ha bisogno di un trattamento costoso, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà.

L’evento ha visto protagonisti i pugili delle due società, che collaborano da quasi due anni, portando grandi risultati. In particolare, Antonio Formisano ha conquistato una grande vittoria, mentre Alfonso Corrado, chiamato “Mano di Pietra”, un altro pugile dell’Ause, ha ottenuto una vittoria eccezionale. Anche Luigi Ferrandino insieme ad Alfonso Poli, hanno vinto trionfando prima del limite. Il campione regionale, Emanuele Zavarese, si è confermato ancora una volta come il “Maradona” dell’Ause, vincendo con grande classe. Infine, Francesco Mazzoccoli, il “White Bear” dell’Ause, ha disputato un grande incontro, ottenendo un pareggio meritatissimo contro un pugile fortissimo dell’Accademia Pugilistica di Trani. Anche Antonietta Petrillo ha mostrato un coraggio straordinario, lottando fino all’ultimo secondo.

Gianluigi Mastrillo ha disputato il matchclou della serata, vincendo un grande incontro contro un avversario ostico. Il maestro Giuseppe D’Ambra, titolare della Mutria Boxe, e il maestro Alfredo Veneruso, storico allenatore dell’Ause Sporting Club, sono stati ringraziati per il loro straordinario impegno, dedicando ogni giorno al miglioramento dei loro atleti. Il dottor Mario Veneruso ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della riunione, che ha unito sport, solidarietà e speranza per Filena, dimostrando come lo sport possa davvero fare la differenza.