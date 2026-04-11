A cura della Redazione

Il Pala Wojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ha ospitato, nelle giornate del 28 e 29 marzo 2026, un evento di rilievo per il taekwondo campano e gli artisti marziali dalla Unitam/Endas - Global Traditional Taekwondo Federation.

La manifestazione ha visto protagoniste anche le società guidate dal Gran Master Francesco Cirillo, cintura nera ottavo Dan.

Il primo giorno è stato dedicato alla spettacolare disciplina delle forme (concatenazione di tecniche a corpo libero), mentre la domenica ha visto scendere in campo i combattenti: dai preagonisti, impegnati in prove di avviamento non agonistico senza contatto al viso, agli agonisti, i cui match sono stati diretti al centro del quadrato di gara dal Gran Master Giovanni Taranto, cintura nera ottavo Dan e ufficiale di gara internazionale.

Buone prestazioni anche degli atleti dell’Oratorio San Domenico Savio di Ercolano, allenati da Francesco Scognamiglio, CN 4° Dan. Per la prima volta in gara, inoltre, i ragazzi del settore taekwondo del Centro Studi Danza di Torre del Greco, allenati da Ciro Fabbrocile, CN 2° Dan. In entrambi i casi, direzione tecnica e supervisione di Cirillo.

Club '78 (Torre Annunziata)

Il Club '78 di Torre Annunziata ha dominato la scena, aggiudicandosi il titolo di Terza Società Classificata nelle Forme e il Terzo Posto come Società nel Combattimento.

Nelle prove di forme, il medagliere è stato ricchissimo:

Ori : Rosalinda Rapacciuolo (Cat. A Sen. F.), Leonardo Carluccio (Cat. A Esor. M.) e Luca Capone (Cat. C Esor. M.).

: Rosalinda Rapacciuolo (Cat. A Sen. F.), Leonardo Carluccio (Cat. A Esor. M.) e Luca Capone (Cat. C Esor. M.). Argenti : Ciro Morelli (Cat. B Spar. M.), Vincenzo Brancaccio (Cat. 4/6 anni), Angela Ponte (Cat. A Jun. F.) e Domenico Rapacciuolo (Cat. B Esor. M.).

: Ciro Morelli (Cat. B Spar. M.), Vincenzo Brancaccio (Cat. 4/6 anni), Angela Ponte (Cat. A Jun. F.) e Domenico Rapacciuolo (Cat. B Esor. M.). Bronzi: Simone Romano (Cat. 4/6 anni), Carla Rapacciuolo (Cat. B Esor. F.) e Antonio Leveque (Cat. C Esor. M.).

Nel combattimento, la compagine torrese ha confermato la sua forza:

Ori : Rosalinda Rapacciuolo (Sen. Nera -49), Leonardo Caruccio (Esor. Nera -36), Greta Acunzo (Esor. Blu Rossa -48), Vincenzo Visone (Esor. Rosse +48), Angela Gallo (Esor. Blu +48), Raffaele Papini (Sper. Rosse -39) e Antonio Loffredo (Sper. Rossa -34).

: Rosalinda Rapacciuolo (Sen. Nera -49), Leonardo Caruccio (Esor. Nera -36), Greta Acunzo (Esor. Blu Rossa -48), Vincenzo Visone (Esor. Rosse +48), Angela Gallo (Esor. Blu +48), Raffaele Papini (Sper. Rosse -39) e Antonio Loffredo (Sper. Rossa -34). Argenti : Samuel Salvatore (Esor. Rosse -36), Emanuela Balestrieri (Esor. Blu Rosse -48), Carla Rapacciuolo (Esor. Rosse +48), Domenico Rapacciuolo (Esor. Rossa -31), Ginevra Vitagliano (Cadetti Nera +56), Daniele Cirillo (Sper. Verdi -45) e Ciro Morelli (Sper. Blu -34).

: Samuel Salvatore (Esor. Rosse -36), Emanuela Balestrieri (Esor. Blu Rosse -48), Carla Rapacciuolo (Esor. Rosse +48), Domenico Rapacciuolo (Esor. Rossa -31), Ginevra Vitagliano (Cadetti Nera +56), Daniele Cirillo (Sper. Verdi -45) e Ciro Morelli (Sper. Blu -34). Bronzi: Chiara Zanolla (Esor. Blu +48), Ciro Capone (Esor. Verdi -42) e Carlo Murolo (Sper. Verde -39).

Swimming Club Quattroventi (Ercolano)

Ottima prestazione anche per lo Swimming Club Quattroventi di Ercolano, che, soprattutto grazie alla superiorità numerica, ha conquistato il Primo Posto nella classifica per società nelle Forme.

Ori : Giovanni Marino (Cat. C Spar. M.), Francesco Scognamiglio (Cat. A Sen. M.), Elisabetta Borriello (Cat. B Cadetti F.), Eva Marquez (Cat. B Esor. F.), Ciro Nocerino (Cat. B Jun. M.) e Lorenzo Formisano (Cat. B Esor. M.).

: Giovanni Marino (Cat. C Spar. M.), Francesco Scognamiglio (Cat. A Sen. M.), Elisabetta Borriello (Cat. B Cadetti F.), Eva Marquez (Cat. B Esor. F.), Ciro Nocerino (Cat. B Jun. M.) e Lorenzo Formisano (Cat. B Esor. M.). Argenti : Andrea Ruggiero (Cat. A Jun. M.), Francesco Guida (Cat. A Sen. M.), Emanuela Nocerino (Cat. B Jun. F.), Paola Pozzolano (Cat. B Esor. F.) e Luca Brancaccio (Cat. A Esor. M.).

: Andrea Ruggiero (Cat. A Jun. M.), Francesco Guida (Cat. A Sen. M.), Emanuela Nocerino (Cat. B Jun. F.), Paola Pozzolano (Cat. B Esor. F.) e Luca Brancaccio (Cat. A Esor. M.). Bronzi: Matteo Del Gatto (Cat. A Cad. M.), Andrea Sassi (Cat. B Jun. M.), Mattia Gianniccoli (Cat. B Esor. M.) e Francesco Alfonso (Cat. C Esor. M.).

Nel combattimento, il club ha continuato a brillare:

Ori : Luca Brancaccio (Esor. Nera +48), Salvatore Cozzolino (Esor. Gialla -36), Francesco Scognamiglio (Sen. Nera -80), Eva Marquez (Esor. Blu -31), Matteo Capizzuto (Esor. Blu -31) e Pietro Russo (Esor. Verd. -42).

: Luca Brancaccio (Esor. Nera +48), Salvatore Cozzolino (Esor. Gialla -36), Francesco Scognamiglio (Sen. Nera -80), Eva Marquez (Esor. Blu -31), Matteo Capizzuto (Esor. Blu -31) e Pietro Russo (Esor. Verd. -42). Argenti : Francesco Guida (Sen. Nera -68), Andrea Sassi (Junior Verde +75), Emmanuel Sannino (Esor. Verde +48) e Carmine Tufano (Esor. Verde -31).

: Francesco Guida (Sen. Nera -68), Andrea Sassi (Junior Verde +75), Emmanuel Sannino (Esor. Verde +48) e Carmine Tufano (Esor. Verde -31). Bronzi: Sofia Barretta (Spera Rossa +45), Giovanni Marino (Sper. Verde -39), Paola Pozzolano (Esor. Rossa -48), Matteo Del Gatto (Cadetti Nera -61), Ginevra Buonanno (Sper. Verde -34), Mattia Focone (Sper. Verde -45) e Gaetano Pignalosa (Sper. Blu -45).

Oratorio S. Domenico Savio (Ercolano)

Infine, degna di nota è stata la partecipazione dell'Oratorio San Domenico Savio di Ercolano, che ha messo in mostra giovani talenti promettenti nelle prove di forme:

Ori : Maria Accarro (Cat. C - Spar. F.), Marco Asilo (Cat. B - Spar. M.) e Marco Moltrudo (Cat. B - Sen. M.).

: Maria Accarro (Cat. C - Spar. F.), Marco Asilo (Cat. B - Spar. M.) e Marco Moltrudo (Cat. B - Sen. M.). Argenti : Antonio Marchionne (Cat. B - Sen. M.) e Greta Iovinelli (Cat. C - Esor. F.).

: Antonio Marchionne (Cat. B - Sen. M.) e Greta Iovinelli (Cat. C - Esor. F.). Bronzi: Maurizio Nastro (Cat. C - Master M.).

Questo en plein di successi conferma l'efficacia del metodo di allenamento del Gran Maestro Francesco Cirillo, la cui guida tecnica si rivela ancora una volta fondamentale per la crescita agonistica e umana di questi giovani campioni.