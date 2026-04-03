Al Giraud di Torre Annunziata, il Savoia supera il Messina con il punteggio di 2-0 al termine di una partita intensa, risolta dalla maggiore concretezza dei padroni di casa nei momenti decisivi.
Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il Messina si vede annullare anche una rete, il Savoia trova il vantaggio e gestisce il risultato fino al definitivo raddoppio nei minuti di recupero.
L’avvio è vivace: al 9’ il Messina passa con Saverino su assist di Maisano, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La risposta del Savoia arriva al 24’ con Guida, che ci prova con un tiro a giro bloccato senza problemi da Sorrentino. Sul fronte opposto Kaprof tenta la conclusione, ma anche in questo caso il portiere si fa trovare pronto.
Il match si sblocca al 27’: Nussbaumer calcia, il portiere respinge e Umbaca è il più veloce ad avventarsi sul pallone, firmando l’1-0 con un eurogol. Nel finale di primo tempo ancora Guida su punizione impegna Sorrentino, che devia in angolo.
Nella ripresa il Savoia continua a spingere, soprattutto con Guida, ma senza trovare precisione. Al 65’ Umbaca sfiora il raddoppio su calcio piazzato, con il pallone che termina di poco a lato. Il Messina reagisce nel finale: al 77’ Meola chiama all’intervento Giardino e poco dopo, su assist di Fiasco, colpisce la traversa con una conclusione al volo.
Quando la partita sembra ormai indirizzata, arriva il colpo definitivo: al 95’ Munoz sfrutta un’occasione favorevole e firma il 2-0, chiudendo i conti e regalando al Savoia tre punti preziosi.
In classifica il Savoia si conferma al secondo posto (57 punti) a soli 2 punti dalla capolista Nissa (59 punti). A 54 punti Athletic Palermo, sconfitto con la Gelbison, mentre la Reggina (53 punti) dovrà ancora recuperare una partita.
Il prossimo turno sia la Nissa che il Savoia giocheranno in trasferta: la prima con l'Acireale (30 punti), la seconda con il Vigor Lamezia (36 punti).
(Nella foto, il secondo gol di Munoz)