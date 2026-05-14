A cura della Redazione

Una festa per tutta la città di Torre Annunziata. Il Savoia celebra la storica promozione in Serie C con una serata-evento allo stadio “Alfredo Giraud”, dove sabato 16 maggio si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione per la vittoria del campionato di Serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti, presente con i propri vertici, consegnerà la Coppa e le medaglie celebrative alla società, allo staff tecnico e ai calciatori che hanno riportato il club oplontino tra i professionisti.

All’evento prenderanno parte i vertici federali, la proprietà con il principe Emanuele Filiberto di Savoia, la dirigenza, lo staff tecnico e tutta la squadra protagonista della cavalcata vincente.

Ma il vero cuore della serata saranno i tifosi. La società ha voluto trasformare la premiazione in un momento di condivisione collettiva con la città, definendo il ritorno in Serie C “non soltanto un traguardo sportivo, ma il riscatto di un popolo e il ritorno di un simbolo”.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito dalle ore 18 alle 21. Al termine della manifestazione è previsto anche uno spettacolo pirotecnico offerto alla città per celebrare il ritorno del Savoia nel calcio professionistico.