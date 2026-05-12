A cura della Redazione

Un fine settimana carico di emozioni, vento e passione ha trasformato la Baia di Oplonti in un palcoscenico d’eccellenza per la vela moderna. Il 9 e 10 maggio 2026, nel weekend della Festa della Mamma, Torre Annunziata ha ospitato la VI edizione del Trofeo Oplonti – Marina del Sole, confermandosi sempre più punto di riferimento nazionale per gli sport del mare.

L’evento, organizzato su delega della Federazione Italiana Vela e della Classe Kiteboarding e Wingsport Italia dal Circolo Nautico Arcobaleno ASD, è stato inserito nel calendario ufficiale del Comitato V Zona FIV – Campania. La manifestazione ha rappresentato la seconda tappa del Campionato Italiano KiteFoil 2026 e della Coppa Italia GP 2026.

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento, il patrocinio morale del CONI Campania e dell’Associazione Circoli Nautici della Campania ETS, insieme al supporto tecnico della Nautilus srls Scuola di Mare e alla Hospitality Partner dell'Associazione "Rete di Ospitalità Diffusa - AREV-OD per un turismo di qualità. Cuore pulsante dell’evento è stata la splendida cornice del RenaNera Beach.

Protagonisti assoluti sono stati i giovanissimi atleti, arrivati da tutta Italia, che si sono sfidati nelle discipline del KiteFoil e WingFoil. Due giorni intensi, nove manches disputate per ciascun raggruppamento, in cui tecnica, coraggio e spettacolo hanno dato vita a gare avvincenti.

La Baia di Oplonti ha confermato ancora una volta la sua vocazione naturale per ospitare grandi eventi velici: sabato un vento costante intorno ai 12 nodi, domenica raffiche variabili fino a 25 nodi hanno esaltato le prestazioni delle moderne tavole foil, regalando scenari spettacolari e un’anticipazione suggestiva dell’atmosfera che accompagnerà la Coppa America prevista il prossimo anno a Napoli.

Sul piano sportivo, nella classe KiteFoil ha conquistato la vittoria Giuseppe Paolillo della LNI Barletta, mentre nella classe WingFoil ha dominato il campione europeo U17 in carica Andrea Cuciniello del Circolo Surf Torbole ASD.

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente del CNA, Stefano Iovino, che dopo aver ringraziato atleti e ufficiali di regata ha voluto dedicare un pensiero speciale ai giovanissimi allievi della scuola vela del circolo: veri protagonisti dietro le quinte, impegnati con passione sia in mare che a terra nell’organizzazione dell’evento.

Il Trofeo Oplonti – Marina del Sole si chiude così con un bilancio più che positivo, lasciando negli occhi immagini di vele sospese sull’acqua e nei cuori l’energia di una comunità che crede nel mare come motore di crescita e futuro.

L’appuntamento è già fissato: il prossimo anno la Baia di Oplonti vi aspetta, pronta a scrivere nuove pagine di sport, vento e bellezza.