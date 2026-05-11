A cura della Redazione

Domenica 10 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Casagiove, si è svolto il V Criterium Regionale di pugilato, prestigiosa manifestazione che ha riunito tutte le società di boxe della Campania.

L’AUSE Sporting Club DI Torre Annunziata si è presentata alla competizione con una squadra numerosa e determinata: Kevin Palumbo, Serena Veneruso, Aurora Nardello, Aurora Veneruso, Raffaele Saggese e Michele Nocerino, guidati con professionalità e passione dal professor Raffaele Veneruso e dal tecnico Chiara Grillo.

L’intero team ha dimostrato grande carattere, disciplina e spirito di sacrificio, ma a conquistare i riflettori è stata ancora una volta Aurora Veneruso, che confermandosi al vertice della categoria si è laureata campionessa regionale, conquistando ufficialmente il pass per i Campionati Nazionali in programma a giugno. Un risultato straordinario che premia talento, dedizione e il lavoro quotidiano svolto in palestra.

Grande soddisfazione anche per Manuel Zavarese, soprannominato “Il Maradona dell’AUSE”, allenato dallo storico maestro Alfredo Veneruso. Dopo aver superato brillantemente le fasi regionali e gli interregionali disputati a Montecatini Terme, il giovane talento ha conquistato la qualificazione alle finali nazionali della categoria U17, che si terranno dal 12 al 14 giugno.

Questi successi confermano ancora una volta l’AUSE Sporting Club come una realtà sportiva d’eccellenza, capace di formare giovani atleti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Impegno, passione, sacrificio e professionalità sono i valori che ogni giorno trasformano il talento in risultati concreti.

Un enorme in bocca al lupo ad Aurora, Manuel e a tutto il team AUSE: il futuro della boxe parla sempre più campano.