A cura della Redazione

Si parte da venerdì 24 aprile per un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata. Protagonista assoluto Alfonso Poli, pugile dell’AUSE allenato dal maestro Luigi Pinto e seguito con attenzione dallo storico maestro Alfredo Veneruso.

Partito dai quarti di finale, Poli ha dimostrato determinazione e talento, vincendo due incontri prima del limite e imponendo il proprio ritmo sul ring. Il suo cammino si è fermato soltanto in finale, al termine di un match estremamente equilibrato, in cui ha sfiorato la medaglia d’oro. Un argento che, per valore e prestazione, ha il sapore di una vera vittoria.

Grande festa in casa AUSE. “Siamo fieri dei nostri risultati - ha dichiarato il dott. Mario Veneruso -. Partecipiamo con costanza a tornei e campionati di livello regionale e nazionale, portando il nome di Torre Annunziata sempre più in alto nelle classifiche sportive. In soli quattro anni abbiamo costruito qualcosa di importante: la nostra rivoluzione sportiva sta dando frutti concreti”.

Il successo è il risultato di un lavoro di squadra solido e appassionato. L’AUSE può contare su una scuderia di oltre trenta pugili, guidati dall’esperienza del maestro Alfredo Veneruso e supportati da tecnici qualificati come Giuseppe D’Ambra, titolare della Mutria Boxe di Cusano Mutri (succursale dell’AUSE), Raffaele Veneruso, Chiara Grillo e Luigi Pinto.

Un gruppo unito, una visione chiara e tanta passione: l’AUSE Sporting Club continua a crescere, formando atleti e costruendo successi, dentro e fuori dal ring.