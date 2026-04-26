A cura della Redazione

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile, il Savoia, squadra di calcio di Torre Annunziata, a due giornate dalla fine del campionato di serie D, si gioca gran parte della sua promozione nella Lega Pro.

Lo attende l'Athletic Palermo, mentre la Nissa, squadra che detiene il primato a pari punti del Savoia, giocherà in trasferta con il Sambiase.

Per l'occasione, il presidente Emanule Filiberto di Savoia, in un post sulla pagina Facebook della società, lancia un messaggio alla squadra e alla città

«Cari ragazzi, domenica ci attende una partita decisiva per il nostro cammino. Sappiamo bene di affrontare una squadra importante, composta da dirigenti e persone serie che rappresentano al meglio questa categoria, ma noi avremo uno stimolo in più, noi giocheremo per un obiettivo diverso: la vittoria del campionato.

Giochiamo per ridare dignità a Torre Annunziata, una città troppo spesso dimenticata, ma che merita rispetto, orgoglio e futuro. Giochiamo per tornare, con quello stesso stemma sul petto, nel calcio che conta. Sembra lontano quel 1924 quando il nostro Savoia con quei colori, con lo stesso stemma, diventò campione del Sud Italia. Ma abbiamo oggi l’opportunità di rendere quella storia più vicina, più viva che mai. E giochiamo anche per chi non c’è più, per chi non è più con noi. Per il nostro tifoso Salvatore che da lassù continuerà a cantare per la sua squadra del cuore.

Domenica non ci sono alternative, un solo grido: vincere! Avanti Torre Annunziata e Avanti Savoia».