A cura della Redazione

Nonostante i problemi fisici degli ultimi mesi, Manila Esposito torna a brillare e conquista il gradino più alto del podio nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Osijek, in Croazia.

L’azzurra ha affrontato la gara con grande concentrazione, imponendosi già in qualificazione con il miglior punteggio di 13.733. Nella finale a otto ha poi confermato la propria qualità, ottenendo 13.433, risultato che le ha consentito di precedere la francese Elena Colas e la cinese Zhuofan Tian.

Per Esposito si tratta del secondo successo in carriera nel circuito di Coppa del Mondo, frequentato finora solo in maniera sporadica, ma che oggi assume un significato importante: una chiara risposta dopo le prestazioni non impeccabili nelle gare di Serie A e al Trofeo di Jesolo.

La vittoria rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei grandi appuntamenti della stagione 2026, con gli Europei di agosto e i Mondiali di ottobre nel mirino. Un ritorno ad alti livelli per la ginnasta azzurra, già protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove conquistò il bronzo alla trave e l’argento nella prova a squadre.