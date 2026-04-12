A cura della Redazione

La Co.Ge. Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata scrive la storia e conquista la promozione in Serie A3 di pallavolo femminile. Nella palestra Catello Scala, le oplontine superano per 3-1 la Femac Triestina Volley e centrano un traguardo straordinario, riportando la Campania nella massima categoria nazionale.

Un risultato costruito nel tempo, frutto di un progetto solido nato nel 2017 e portato avanti con determinazione dal presidente Angelo Cirillo, dalla presidentessa Rosanna Farella e dal direttore generale Carmine Arpaia. Un sogno diventato realtà grazie al lavoro quotidiano di uno staff tecnico compatto e di un gruppo di atlete che ha saputo crescere stagione dopo stagione.

Il campionato non è ancora terminato, ma il verdetto più importante è già arrivato: Oplonti è in Serie A3. Un traguardo che proietta Torre Annunziata sulla mappa nazionale della pallavolo, dando nuova linfa a un movimento sportivo che guarda con ambizione al futuro.

Protagoniste di questa impresa le atlete e lo staff che hanno scritto una pagina indelebile della storia del club: Ciro Alminni, Federica Battaglia, Lucy Bollettin, Elena Bortolot, Silvia De Caprio, Melissa Criscuolo, Erica Giacomel, Alfonso Graziano, Ines Erra, Lucia Esposito, Sara Esposito, Francesca Fava, Jessica Lanari, Domiziana Mazzoni, Jessica Panucci, Mariano Pirro, Luca Renaudi ed Eliana Rendina.

A fare da cornice alla vittoria, l’entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti e di quelli collegati online, che hanno accompagnato la squadra punto dopo punto in una serata destinata a restare nella memoria sportiva della città.

Oplonti, antica terra tra mare e Vesuvio, torna così protagonista anche nello sport: da oggi, la sua pallavolo è ufficialmente tra le grandi.