A cura della Redazione

Tensione altissima tra il Savoia 1908 e l’amministrazione comunale sul tema dell’adeguamento dello stadio “Giraud” di Torre Annunziata in vista della prossima Serie C.

Con un duro comunicato diffuso nelle ultime ore, la società biancoscudata attacca frontalmente il Comune accusandolo di ritardi, propaganda e incapacità amministrativa nella gestione dei lavori necessari per consentire l’iscrizione della squadra al campionato professionistico.

“Siamo ancora in attesa, come tutta la città, di conoscere l’esito della commissione di accesso”, scrive il club, facendo riferimento al delicato momento politico-amministrativo che vive Torre Annunziata.

Ma il bersaglio principale del comunicato riguarda soprattutto la situazione dello stadio Giraud e i tempi dei lavori.

“Avete promesso uno stadio adeguato per la Serie C entro i tempi utili per l’iscrizione e avete fallito. Questa è la verità”, afferma la società, contestando anche le recenti uscite pubbliche degli amministratori davanti al cantiere dell’impianto sportivo.

Il Savoia parla apertamente di “passerelle, comunicati e fotografie davanti a un cantiere in ritardo”, accusando il Comune di continuare “a prendere in giro un’intera città con post celebrativi fuori luogo”.

Nel comunicato il club sottolinea come Torre Annunziata “meritasse serietà, programmazione e rispetto”, mentre invece avrebbe trovato “ritardi, propaganda e incapacità amministrativa”.

Da qui l’appello finale rivolto agli amministratori: “Anziché fare foto ai cantieri e sfilare davanti alle ruspe, andate a cercare uno stadio che consenta alla squadra di iscriversi al campionato”.

Parole durissime che testimoniano il clima sempre più teso attorno alla questione stadio e alle scadenze necessarie per permettere al Savoia di partecipare regolarmente al prossimo campionato di Serie C.