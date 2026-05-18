A cura della Redazione

Sono ufficialmente entrati nel vivo i lavori di adeguamento dello stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata in vista della prossima stagione di Serie C del Savoia.

Questa mattina sono iniziate le operazioni di scavo necessarie per ampliare l’area delle panchine, uno degli interventi previsti per rendere l’impianto conforme agli standard richiesti dal calcio professionistico.

Contemporaneamente sono partiti anche i lavori relativi all’impiantistica, con interventi che riguardano il sistema di videosorveglianza e le torri faro dello stadio.

A fare il punto sull’avvio del cantiere è stato l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto, che in mattinata si è recato personalmente al Giraud insieme ai funzionari dell’ufficio tecnico comunale.

“Stamattina sono andato personalmente al Giraud con i funzionari dell’ufficio tecnico per constatare lo stato di avanzamento del cantiere e l’avvio dei lavori – ha dichiarato Carotenuto –. Gli interventi sono cominciati oggi perché, così come concordato con la società Savoia, risultavano incompatibili con l’attività sportiva”.

L’assessore ha inoltre assicurato che il Comune continuerà a monitorare costantemente l’andamento dei lavori per rispettare i tempi previsti e consentire al Savoia di disputare regolarmente il prossimo campionato di Serie C nell’impianto cittadino.