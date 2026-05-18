A cura della Redazione

Sarà una giornata di sport, passione e valori quella di sabato 23 maggio 2026, quando il 4° Circolo Didattico C.N. Cesaro di Torre Annunziata ospiterà il prestigioso “10° Trofeo AUSE – dott. Mario Veneruso”, uno degli appuntamenti più attesi del panorama pugilistico campano.

L’evento, organizzato dall’AUSE Sporting Club, Mutria Boxe, e Boxe Partenopea, vedrà arrivare a Torre Annunziata tantissime società di boxe provenienti da tutta la Campania, pronte a sfidarsi in una serata ricca di adrenalina, tecnica e spettacolo. Sul ring si affronteranno atleti di grande valore contro quelli che ormai tutti chiamano con orgoglio i “Gladiatori Oplontini”, simbolo della tradizione pugilistica della città.

A rappresentare l’AUSE saliranno sul ring: Alfredo Longobardi, Ciro Miccio, Antonio Formisano, Andrea Longobardi, Erik Palumbo, Alfredo Iapicca, Manuel Zavarese, Mario Velotto, Angelo Poli, Ciro Sabatino, Gianluigi Mastrillo, Alex Falcone, Alfonso Corradoe Luigi Ferrandino.

Un gruppo compatto e determinato, cresciuto con sacrificio e disciplina sotto la guida dello storico maestro Alfredo Veneruso, autentico punto di riferimento del pugilato oplontino, insieme al maestro Giuseppe D’Ambra, titolare della succursale AUSE di Cusano Mutri (BN). A supportare quotidianamente gli atleti anche i maestri Luigi Pinto, Raffaele Veneruso, Francesco Cuomo e Chiara Grillo, protagonisti di un lavoro costante di crescita sportiva e umana.

Il “10° Trofeo AUSE” non sarà soltanto boxe olimpica e Gymboxe, ma una vera festa dello sport aperta a tutte le età. Durante la manifestazione ci saranno infatti anche esibizioni di boxe per bambini e suggestive performance di danza aerea eseguite dalle atlete dell’AUSE, capaci di unire eleganza, forza e spettacolarità.

Grande orgoglio per tutta la famiglia AUSE sarà inoltre la presenza del pioniere del club, Salvatore Capasso, recentemente vincitore del concorso Ufficiali Aeronautica. Un traguardo importante che testimonia come l’AUSE non sia soltanto una palestra sportiva, ma una struttura polivalente che forma giovani non solo nello sport, ma anche nella preparazione ai concorsi delle forze armate e di polizia, trasmettendo valori di disciplina, impegno e rispetto.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 23 maggio 2026 alle ore 16:30 presso il 4° Circolo Didattico, per vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della grande tradizione pugilistica campana.