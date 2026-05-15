A cura della Redazione

Il Trofeo Lodigiani 2026 si è svolto dal 30 aprile al 2 maggio 2026 presso il centro sportivo La Borghesiana a Roma. Il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile, riservato alla categoria Pulcini 1° anno (Under 10), ha visto la partecipazione di 54 squadre tra club professionistici e dilettanti .

L'evento ha visto confrontarsi giovani talenti provenienti da club di tutta Europa (Roma , Fiorentina, Lazio, Bologna, Paok, Chelsea, Manchester, Luverpool), tra questi anche dall’Immobile Academy. Ed è stato proprio un suo piccolo giocatore, Alfonso Ricciardi, 9 anni di Torre Annunziata, ad essere premiato come migliore promessa del torneo.

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