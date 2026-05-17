Ieri sera al “Giraud” di Torre Annunziata non si è festeggiata soltanto una promozione in Serie C. Si è celebrato qualcosa di più profondo: il ritorno dell’orgoglio sportivo di una città che per troppo tempo ha conosciuto delusioni, fallimenti, umiliazioni e ripartenze.

Il Savoia torna tra i professionisti dopo undici anni e lo fa riportando entusiasmo in una piazza che, nonostante tutto, non ha mai smesso di amare quei colori bianchi che rappresentano molto più di una semplice squadra di calcio.

Ieri è stata una serata carica di emozione, di famiglie sugli spalti, di bambini con le bandiere, di tifosi che hanno vissuto questa promozione quasi come una liberazione collettiva. Perché il calcio, soprattutto in città come Torre Annunziata, non è mai solo calcio. È identità, appartenenza, memoria.

La consegna della Coppa, le medaglie, i cori, i fuochi d’artificio: immagini che resteranno impresse nella memoria dei tifosi e che segnano una ripartenza importante anche per l’immagine della città.

In questi anni Torre Annunziata è finita troppo spesso sulle cronache nazionali per fatti giudiziari, tensioni politiche e vicende legate alla criminalità. Per una sera, invece, a parlare è stata soltanto la gioia di un popolo sportivo che rivendica il diritto di essere raccontato anche attraverso le proprie passioni, le proprie energie positive e la capacità di rialzarsi.

Certo, il calcio da solo non risolve i problemi di un territorio. Ma può restituire entusiasmo, creare aggregazione, offrire ai più giovani simboli diversi e momenti di condivisione autentica. Ed è forse questo il valore più bello della festa di ieri.

Adesso arriva la parte più difficile: consolidare il progetto sportivo, adeguare lo stadio alla Serie C e dimostrare che questa promozione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso stabile e ambizioso.

Ma intanto Torre Annunziata si gode il suo momento. E dopo anni complicati, aveva davvero bisogno di una notte così.