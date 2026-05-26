Torre Annunziata, Vittoria a soli 11 anni conquista la finale del Campionato italiano di pattinaggio

A cura della Redazione

A soli 11 anni, Vittoria Pallonetto ha già trasformato una grande passione in un percorso sportivo fatto di impegno, sacrifici e risultati straordinari. La giovane atleta ha conquistato la qualificazione alla fase finale del Campionato Italiano FISR di pattinaggio artistico a rotelle, raggiungendo un traguardo prestigioso che assume un valore ancora più importante in un territorio dove la carenza di strutture sportive rende spesso difficile coltivare sogni e ambizioni agonistiche.

La storia di Vittoria inizia intorno ai 5-6 anni. I primi pattini indossati quasi per gioco si sono presto trasformati in un amore autentico per una disciplina affascinante e complessa come il pattinaggio artistico. Solo nell’ultimo anno, però, è arrivata la scelta di intraprendere seriamente la strada dell’agonismo entrando nella DALTY SKATING di Lago Patria, giovane e ambiziosa società guidata dalla presidente Stefania Timbone.

Una realtà sportiva nata con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e offrire agli atleti un ambiente tecnico moderno e altamente qualificato, diventando un importante punto di riferimento in un contesto territoriale che troppo spesso soffre la mancanza di impianti adeguati per lo sport giovanile.

Dietro il successo di Vittoria ci sono mesi di duro lavoro, costanza e tante rinunce. Allenamenti quotidiani, lunghi spostamenti per raggiungere la struttura sportiva e un programma tecnico intenso affrontato sempre con entusiasmo e determinazione.

Al suo fianco due figure di assoluto prestigio del pattinaggio artistico italiano e internazionale: il pluricampione Luca D’Alisera, atleta e tecnico di grande esperienza, capace di trasmettere ai giovani disciplina e mentalità vincente, e Benedetta Altezza, Campionessa del Mondo 2024, che rappresenta per Vittoria un modello di talento, eleganza e dedizione.

I sacrifici e il lavoro svolto hanno trovato la loro consacrazione a Funo, durante la prima fase del Campionato Italiano FISR. Nonostante l’emozione della sua prima grande esperienza agonistica nazionale, Vittoria ha affrontato la gara con maturità e concentrazione, conquistando uno splendido terzo posto.

Un risultato che le ha aperto le porte della finale del Campionato Italiano FISR nella categoria Allievi A, in programma dal 16 al 21 giugno 2026 a Piancavallo, in provincia di Pordenone, dove potrà confrontarsi con le migliori atlete italiane della categoria.

Per Vittoria questo traguardo rappresenta molto più di un successo sportivo: è il premio ai sacrifici condivisi con la sua famiglia, papà Domenico e mamma Carlotta, e con gli allenatori che hanno creduto nel suo talento accompagnandola passo dopo passo in questo percorso di crescita.

La sua storia dimostra come, anche in una realtà segnata dalla scarsità di strutture sportive e dalle difficoltà organizzative che spesso frenano lo sport giovanile, passione, competenza e determinazione possano comunque creare eccellenze e regalare ai giovani opportunità concrete di crescita.

Ora per Vittoria inizia la parte più emozionante della stagione. La finale nazionale sarà non solo una sfida sportiva di altissimo livello, ma anche un’esperienza umana destinata a lasciare un segno importante nel suo cammino.

A lei va il più sincero in bocca al lupo, con l’augurio che questo prestigioso traguardo rappresenti soltanto il primo capitolo di una lunga serie di successi sui pattini.