“Sulle rotte dei Borbone”, trionfo del Circolo Nautico Torre del Greco

A cura della Redazione

Il Circolo Nautico Torre del Greco cala il tris e festeggia nelle acque di casa al termine dell’edizione 2026 di “Sulle rotte dei Borbone – regata della legalità”, disputata domenica 24 maggio nello specchio d’acqua antistante il porto cittadino.

La manifestazione, valida come ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile “Vele di Levante”, si è svolta in una splendida giornata di sole e con condizioni meteo-marine ideali per la vela. Alla competizione hanno preso parte circa cinquanta imbarcazioni delle classi Orc, Sportboat e Meteor, con la presenza anche della flotta del campionato primaverile della Lega Navale di Napoli.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata l’imbarcazione “Pappiciotto” del Circolo Nautico Torre del Greco, guidata dal timoniere Sergio Giusti insieme ai componenti dell’equipaggio Simone e Mattia Sassano. Per “Pappiciotto” si tratta di una conferma, dopo il successo ottenuto già nella passata edizione.

A completare la giornata trionfale del sodalizio torrese sono arrivati anche gli altri due riconoscimenti principali della manifestazione. Il trofeo della legalità, simbolo del rispetto e della tutela del mare, è stato conquistato dall’equipaggio di “Farr’ e night”, composto da Marco Calcagni, Francesco Canzanella, Piero Elia, Matteo Busetti, Francesca Canzanella e Giorgia Elia.

Il trofeo “Christiana Navone”, istituito per ricordare la giovane dottoressa appassionata di vela scomparsa prematuramente lo scorso anno e messo in palio dal Rotaract, è andato invece all’imbarcazione “Jeko”, con l’equipaggio formato da Federica Auciello, Gaia Scognamiglio, Dario Borriello, Ciro Paparo e Gabriele Scognamiglio.

La regata rientra nel calendario del campionato “Vele di Levante”, promosso sotto l’egida di Fiv e Coni e organizzato da Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Torre del Greco, Lega Navale Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Torre Annunziata, Yacht Club Capri, Lega Navale Vico Equense, Lega Navale Ischia e Lega Navale Portici.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il prossimo 9 giugno alle ore 19 nella suggestiva cornice di Villa Campolieto, grazie al patrocinio dell’Ente Ville Vesuviane presieduto da Gennaro Miranda. Nel corso della serata sarà premiato anche il trofeo velico “Città di Torre del Greco”, disputato lo scorso febbraio.

In occasione dell’evento sarà inoltre rinnovata la collaborazione tra il Circolo Nautico Torre del Greco e l’istituto Pantaleo: gli studenti della scuola di via Cimaglia cureranno infatti il catering destinato agli ospiti della serata.