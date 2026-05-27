“La Notte dei Leoni”, emozione al “Maradona”: donate a Diego Junior foto inedite sue e del padre

Momento di grande emozione ieri sera allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in occasione della partita-evento “La Notte dei Leoni” che ha visto in campo numerosi ex calciatori che, in epoche diverse, hanno indossato la maglia azzurra.
Durante la serata, il fotografo oplontino Salvatore Gallo ha consegnato a Diego Armando Maradona Junior alcune fotografie inedite del padre, il leggendario campione argentino mai dimenticato dai tifosi napoletani, e anche foto che ritraevano Diego Junior quando frequentava la Scuola Calcio del Napoli.
Grande la commozione di Diego Junior davantia agli scatti, accolti con sincera emozione e accompagnati da calorosi ringraziamenti rivolti al fotoreporter per il prezioso dono.
Alla consegna delle fotografie era presente anche Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Junior.
Le foto dell'evento sulla pagina facebook torresette.news.
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