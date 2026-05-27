YMA-latte

“La Notte dei Leoni”, emozione al “Maradona”: donate a Diego Junior foto inedite sue e del padre

“La Notte dei Leoni”, emozione al “Maradona”: donate a Diego Junior foto inedite sue e del padre

Il fotografo di Torre Annunziata Salvatore Gallo consegna gli scatti di Diego e Diego Junior

(2 minuti di lettura)
A cura di Benni Gagliardi

Momento di grande emozione ieri sera allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in occasione della partita-evento “La Notte dei Leoni” che ha visto in campo numerosi ex calciatori che, in epoche diverse, hanno indossato la maglia azzurra.

Durante la serata, il fotografo oplontino Salvatore Gallo ha consegnato a Diego Armando Maradona Junior alcune fotografie inedite del padre, il leggendario campione argentino mai dimenticato dai tifosi napoletani, e anche foto che ritraevano Diego Junior quando frequentava la Scuola Calcio del Napoli.

Grande la commozione di Diego Junior davantia agli scatti, accolti con sincera emozione e accompagnati da calorosi ringraziamenti rivolti al fotoreporter per il prezioso dono.

Alla consegna delle fotografie era presente anche Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Junior.

Le foto dell'evento sulla pagina facebook torresette.news.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Segui lo sport con TorreSette su Google

Aggiungi TorreSette tra le fonti preferite Google per ricevere più facilmente news sportive e aggiornamenti.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE