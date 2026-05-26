Torre Annunziata, spettacolo al 10° Trofeo AUSE: boxe e danza aerea conquistano il pubblico

A cura della Redazione

Sabato 23 maggio, presso il IV Circolo Didattico di Torre Annunziata, si è svolto uno straordinario evento sportivo: il 10° Trofeo AUSE, organizzato dal dottor Mario Veneruso, fondatore dell’AUSE Sporting Club di Via Vesuvio, la prima realtà a portare la danza aerea a Torre Annunziata, dando vita a un’accademia che oggi è un orgoglio per la città.

La manifestazione ha visto le esibizioni di boxe bambini, danza aerea, gym boxe e boxe olimpica.

Nella gym boxe, Alfredo Longobardi e Ciro Miccio hanno brillato, mentre nella boxe olimpica hanno vinto tutti gli altri: Antonio Formisano, Andrea Longobardi, Alfonso Corrado, Luigi Ferrandino, Ciro Sabatino, Luigi Mastrillo e Angelo Poli. Tutti hanno dato il massimo, compreso Alex Falcone, autore di un pareggio straordinario.

«Ringrazio il maestro storico Alfredo Veneruso, pilastro fondamentale della boxe oplontina, insieme a Raffaele Veneruso, Chiara Grillo, Luigi Pinto, Francesco Cuomo e Giuseppe D’Ambra, maestro della succursale dell’AUSE a Cusano Mutri (BN) - ha dichiarato Mario Veneruso -. Un ringraziamento speciale va anche alla dirigente scolastica del IV Circolo, dott.ssa Maria Pisciuneri, che ha reso possibile l’uso del campo, e alla presidente dell’AUSE, la dottoressa Carmen Barbara Cirillo, che con il suo instancabile impegno fa decollare ogni evento sportivo.

Poi l’ultimo pensiero alle atlete: «Un ringraziamento speciale e un caloroso plauso vanno alle atlete di danza aerea, Martina Izzo, Francesca Cirillo, Teresa Chirullo, Clelia Tufano e alle insegnanti che che con dedizione e passione fanno volare questa disciplina a Torre Annunziata».

Intanto, domenica 24 maggio, a Marcianise, in provincia di Caserta, l’AUSE Sporting Club ha partecipato al VI Criterium giovanile con i suoi atleti, tra cui Aurora Veneruso, già qualificata alle finali nazionali che si terranno a Roseto degli Abruzzi il 20/21 giugno, che si è confermata ancora una volta al primo posto nella categoria Cangurini, difendendo il suo titolo di campionessa regionale e imponendosi su tutte le atlete delle società campane.