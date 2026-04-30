A cura della Redazione

In vista della partita Savoia-Sancataldese, in programma domenica 3 maggio allo stadio Giraud, il Comune ha adottato misure straordinarie per garantire ordine e sicurezza, in accordo con le Forze dell’Ordine e con la Società calcistica Savoia.

Per consentire a tutti i tifosi di seguire la partita, sarà allestita una Fan Zone presso la Villa Comunale, con maxischermo per la visione in diretta.

Per l’intera giornata del 3 maggio e fino alle ore 03:00 del giorno successivo è vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di bevande superalcoliche.

Sarà inoltre istituita un’area di sicurezza con limitazioni o divieti di circolazione nelle strade adiacenti allo stadio Giraud.

Tutte le altre manifestazioni previste per domenica 3 maggio sono annullate.

"Domenica sarà una giornata importante per la nostra squadra e per l’intera città, chiediamo a tutti la massima collaborazione. Sarà possibile seguire la partita presso la Villa Comunale, dove sarà allestito un maxischermo", sostengono il sindaco Cuccurullo e il presidente Matachione.