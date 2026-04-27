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Volge al termine la trentatreesima stagione sportiva del Centro Basket Torre Annunziata, ma il finale è a dir poco da brividi.
L'under 15 conclude il campionato con una vittoria in quel di Nocera, sugli scudi Pasquale Natale e Thomas Farinelli autori di una buona prestazione, ma tutta la formazione di coach Roscigno è apparsa pimpante sin dalle prime battute.
Il gruppo Aquilotti si prepara ad affrontare il 33esimo Torneo internazionale di Castelnuovo in Garfagnana. Esordio proibitivo venerdì 1° maggio contro i lituani del Vilnius, secondo incontro con Quarrata Basket, per poi terminare il girone sabato mattina contro i padroni di casa del Cefa Basket.
Il mese di giugno sarà come sempre caratterizzato dal campo di specializzazione nelle palestre della scuola Pascoli, per poi darsi appuntamento a settembre.