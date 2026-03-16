Grande prova degli atleti dell’AUSE Sporting Club, guidato dal dottor Mario Veneruso, che domenica 15 marzo 2026 si sono distinti al Trofeo Partenopea, manifestazione pugilistica organizzata dalla Boxe Partenopea a San Giuseppe Vesuviano.
Sul ring sono saliti i pugili oplontini Filippo Formisano, Luigi Ferrandino, Alfonso Corrado e Gianluigi Mastrillo, che hanno dimostrato grande determinazione e qualità tecniche.
In particolare Filippo Formisano e Luigi Ferrandino hanno offerto prestazioni di alto livello, mettendo in mostra i progressi maturati grazie al lavoro svolto con il maestro Alfredo Veneruso.
Successi importanti anche per Alfonso Corrado, allenato dallo stesso maestro Alfredo Veneruso, e per Gianluigi Mastrillo, che si prepara presso la Mutria Boxe sotto la guida del maestro Giuseppe D’Ambra. Entrambi hanno conquistato la vittoria prima del limite, confermando il loro talento e la loro crescita sportiva.
Grande soddisfazione è stata espressa dal dottor Mario Veneruso, che ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un lavoro costante e di una programmazione attenta.
L’AUSE Sporting Club, infatti, continua a distinguersi non solo nella boxe, ma anche in altre discipline sportive, dalla danza aerea ad altre attività, contribuendo a portare prestigio alla città di Torre Annunziata.
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