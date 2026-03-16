A cura della Redazione

Grande prova degli atleti dell’AUSE Sporting Club, guidato dal dottor Mario Veneruso, che domenica 15 marzo 2026 si sono distinti al Trofeo Partenopea, manifestazione pugilistica organizzata dalla Boxe Partenopea a San Giuseppe Vesuviano.

Sul ring sono saliti i pugili oplontini Filippo Formisano, Luigi Ferrandino, Alfonso Corrado e Gianluigi Mastrillo, che hanno dimostrato grande determinazione e qualità tecniche.

In particolare Filippo Formisano e Luigi Ferrandino hanno offerto prestazioni di alto livello, mettendo in mostra i progressi maturati grazie al lavoro svolto con il maestro Alfredo Veneruso.

Successi importanti anche per Alfonso Corrado, allenato dallo stesso maestro Alfredo Veneruso, e per Gianluigi Mastrillo, che si prepara presso la Mutria Boxe sotto la guida del maestro Giuseppe D’Ambra. Entrambi hanno conquistato la vittoria prima del limite, confermando il loro talento e la loro crescita sportiva.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dottor Mario Veneruso, che ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un lavoro costante e di una programmazione attenta.

L’AUSE Sporting Club, infatti, continua a distinguersi non solo nella boxe, ma anche in altre discipline sportive, dalla danza aerea ad altre attività, contribuendo a portare prestigio alla città di Torre Annunziata.

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