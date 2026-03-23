A cura della Redazione

L'incontro di calcio tra Milazzo e Savoia, valido per il Girone I della Serie D, ha visto la squadra di casa trionfare con un punteggio di 1-0. Questa vittoria ha avuto un impatto significativo sulla classifica, poiché il Savoia ha perso la sua posizione di leader. Una partita attesa con grande interesse, data l'importanza dei punti in palio per entrambe le squadre.

Un inizio di partita equilibrato

Fin dall'inizio, il match si è dimostrato equilibrato, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo. Il Milazzo, sostenuto dal caloroso pubblico di casa, ha mostrato una difesa solida e un attacco ben organizzato. Dall'altra parte, il Savoia ha cercato di mantenere il controllo del gioco, puntando su una strategia di possesso palla.

Il gol decisivo

La svolta è arrivata nel secondo tempo, quando il Milazzo è riuscito a trovare la via della rete grazie ad un eurogol del centrocampista del Milazzo Giunta, scatenando l'entusiasmo dei tifosi locali. L'1-0 ha messo sotto pressione il Savoia, che ha faticato a trovare la reazione giusta.

La reazione del Savoia

Nonostante lo svantaggio, il Savoia ha tentato di recuperare il risultato, aumentando l'intensità del gioco e cercando di sfruttare ogni occasione per pareggiare. Tuttavia, la difesa del Milazzo è rimasta compatta e concentrata, riuscendo a respingere ogni attacco avversario. La squadra di Torre Annunziata, pur lottando fino all'ultimo minuto, non è riuscita a cambiare le sorti dell'incontro.

Le conseguenze sulla classifica

Questa sconfitta ha avuto ripercussioni immediate sulla classifica del Girone I della Serie D. Il Savoia, fino a quel momento capolista, ha dovuto cedere il primo posto, aprendo nuovi scenari per la lotta al vertice. Con 53 punti l'Athletic Palermo si conferma al primo posto, seguito ad un solo punto dalla Nissa, e a 3 punti dal Savoia. Nulla è ancora compromesso per i Bianchi per la promozione diretta in Lega Pro, purché si evitino in futuro ulteriori passi falsi.