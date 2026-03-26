A cura della Redazione

Secondo appuntamento stagionale per i Giovanissimi del Comitato Campania della Federazione Ciclistica Italiana, protagonisti della seconda prova della Multichallenge regionale al Parco Commerciale Maximall Oplonti di Torre Annunziata.

Circa 90 giovani ciclisti si sono sfidati in un percorso di gimkana tra birilli e ostacoli, mettendo alla prova abilità e coordinazione in una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento. L’evento, organizzato dal Team Andrea Esposito A.S.D., ha confermato la grande partecipazione che caratterizza il ciclismo giovanile campano.

Al termine delle gare, vittoria nella classifica a squadre per il Team Cesaro Neri Lucchini, seguito da Team Giuseppe Bike e dal team organizzatore. Presente anche il presidente regionale della Federciclismo, Umberto Perna.

Soddisfazione per l’organizzazione è stata espressa dal patron Alessio Cirillo, che ha sottolineato il successo dell’iniziativa resa possibile anche grazie al supporto degli sponsor.