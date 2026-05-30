Savoia 1908, Agatino Chiavaro sarà il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica

A cura della Redazione

Il Savoia 1908 continua a costruire il proprio futuro puntando su figure di grande esperienza e competenza. Ad annunciarlo è stato il presidente del club, Nazario Matachione, che ha voluto presentare personalmente Agatino Chiavaro, destinato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica a partire dal 1° luglio 2026.

Nel suo messaggio, il presidente ha sottolineato le qualità professionali di Chiavaro, definendolo il miglior Direttore Sportivo del Girone I di Serie D nella stagione appena conclusa. Un giudizio che, secondo Matachione, sarebbe stato ulteriormente rafforzato dai risultati ottenuti sul campo se alcune vicende amministrative non avessero condizionato il percorso della squadra in cui operava.

“Competenza, capacità di costruire gruppi competitivi e profonda conoscenza del calcio sono qualità che nessuno ha mai messo in discussione”, ha evidenziato il numero uno del club, rimarcando come Chiavaro possieda tutte le caratteristiche per guidare un’area sportiva ai massimi livelli.

Proprio per questo motivo, il presidente ha espresso particolare apprezzamento per la scelta del dirigente di accettare una sfida diversa rispetto a quella tradizionale del Direttore Sportivo. Pur disponendo di curriculum, requisiti ed esperienza per ricoprire quel ruolo, Chiavaro ha infatti deciso di assumere l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, aderendo a un progetto che punta su un modello organizzativo innovativo e moderno.

Una figura che, sebbene ancora relativamente nuova nel panorama calcistico italiano, rappresenta già uno standard consolidato nei principali club europei e in numerose società di Serie A e Serie B. Un approccio che il Savoia intende fare proprio per strutturare al meglio la propria organizzazione sportiva.

“L’innovazione richiede coraggio, la capacità di guardare oltre gli schemi tradizionali e persone che sappiano mettere il progetto davanti all’ego”, ha sottolineato Matachione, evidenziando come Chiavaro abbia dimostrato concretamente queste qualità.

Da qui la soddisfazione del presidente per l’ingresso del nuovo dirigente nella famiglia biancoscudata: “Sono orgoglioso di averlo al nostro fianco e convinto che il suo contributo sarà determinante nella costruzione del Savoia che vogliamo consegnare ai nostri tifosi: una società moderna, ambiziosa e pronta a diventare un punto di riferimento nel calcio italiano”.