Savoia 1908, confermato Salvatore Romano: “Figura chiave per la crescita del club”

A cura della Redazione

Il Savoia 1908 prosegue nel segno della continuità e della programmazione. La società biancoscudata ha infatti confermato Salvatore Romano all’interno del proprio organigramma, una decisione che il presidente Nazario Matachione e Arcangelo Sessa definiscono “naturale e fondamentale” per il percorso di crescita intrapreso dal club.

Nel messaggio diffuso dalla società, i vertici del Savoia hanno ribadito la propria visione gestionale, fondata su un modello organizzativo che guarda alle migliori pratiche aziendali. Secondo la dirigenza, una società calcistica moderna deve essere amministrata con la stessa attenzione alla programmazione, alla struttura e ai processi che caratterizzano una grande impresa.

In questo contesto, Salvatore Romano viene indicato come una figura centrale dell’organizzazione. Un ruolo spesso lontano dai riflettori ma essenziale per il funzionamento quotidiano della macchina societaria. “In un’azienda sarebbe il direttore di produzione”, spiegano Matachione e Sessa, sottolineando la sua capacità di coordinare uomini e risorse, affrontare le criticità e contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

La stagione appena conclusa ha presentato momenti complessi e situazioni delicate che avrebbero potuto compromettere il cammino della squadra. In tali circostanze, Romano si è distinto per la capacità di mantenere compatto l’ambiente, favorendo il dialogo tra le diverse componenti del club e preservando l’equilibrio necessario per proseguire il percorso intrapreso.

Una presenza costante e affidabile, descritta dalla società come un punto di riferimento silenzioso ma determinante. Il suo contributo quotidiano, spesso svolto lontano dalle luci della ribalta, ha rappresentato uno degli elementi che hanno contribuito alla costruzione dei risultati ottenuti dal Savoia nel corso dell’ultima stagione.

Per la dirigenza biancoscudata, i successi raggiunti sono il frutto del lavoro condiviso di professionisti accomunati dagli stessi valori e dalla stessa visione. Tra questi, Salvatore Romano ha avuto un ruolo di primo piano, motivo per cui la sua conferma viene considerata una scelta coerente con il progetto societario.

Il club guarda ora al futuro con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e affrontare con ambizione le prossime sfide. Un percorso nel quale il contributo di Romano continuerà a essere considerato un tassello importante per lo sviluppo e la crescita del Savoia 1908.

“Avanti Savoia”, il messaggio conclusivo firmato da Nazario Matachione e Arcangelo Sessa.