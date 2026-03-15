A cura della Redazione

Serata di grande sport e spettacolo al ristorante L’Antico Frantoio di Sorrento, dove è andata in scena una riunione pugilistica organizzata dalla Boxe Vesuviana e dal Sorrento Boxing Club.

L’evento ha sancito il consolidamento di una collaborazione nata nel 2025 grazie alla passione per la boxe dell’avvocato Luigi Carbone. Una sinergia che, già nei primi mesi del 2026, ha portato all’organizzazione di due manifestazioni pugilistiche.

L’ultima serata si è distinta anche per la formula originale, in stile “Hollywood”: gli spettatori hanno avuto infatti la possibilità di cenare mentre assistevano ai match, trasformando l’evento sportivo in un vero e proprio spettacolo.

Dal punto di vista tecnico sono stati 13 gli incontri disputati, tutti di buon livello agonistico. Tra i risultati più significativi spiccano le prestazioni dei fratelli Rapicano: Raffaele Rapicano (50 kg, Under 19) e Francesco Rapicano (60 kg, Under 17)

Buone prove anche per Salvatore Immola (52 kg, Under 17), Luigi Lettieri (67 kg, Under 17) e Vincenzo Di Napoli (70 kg, Under 17). Il bilancio complessivo per gli atleti è stato di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici Angelo Veniero, Salvatore Annunziata e Luciano Balzano, che hanno seguito i pugili all’angolo durante la riunione. Assente invece Gaetano Nespro, impegnato in Spagna per il Campionato Europeo di Ceglia.

Al di là dei risultati sul ring, lo staff tecnico ha sottolineato soprattutto la crescita sportiva dei giovani pugili, segnale importante per il movimento pugilistico locale.

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