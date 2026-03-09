A cura della Redazione

È stato un weekend ricco di emozioni, impegni e grandi soddisfazioni per l’AUSE Sporting Club di via Vesuvio, guidato dal dott. Mario Veneruso. Un fine settimana che ha visto gli atleti della società distinguersi in diverse discipline, portando ancora una volta lustro alla città di Torre Annunziata.

Si parte con la boxe e con il talento di Manuel Zavarese, soprannominato il “Maradona dell’AUSE”, convocato al prestigioso Torneo di Boxe Alberto Mura, competizione che riunisce i quattro pugili più forti d’Italia della categoria. Dopo tre giorni di incontri intensi e spettacolari, Manuel conquista una splendida medaglia d’argento, un risultato che per impegno, qualità e determinazione vale quanto un oro. Un traguardo che riempie di orgoglio tutta la famiglia dell’AUSE Sporting Club.

Il sabato sera, invece, riflettori puntati sul Teatro delle Rose di Sorrento, dove si sono disputate le finali nazionali di danza aerea. Dopo aver superato brillantemente la fase regionale, Aurora Veneruso, figlia d’arte, ha incantato il pubblico e la giuria con una performance elegante e intensa. Con stile, armonia nei movimenti e una straordinaria dolcezza espressiva, Aurora ha regalato una gara di altissimo livello, confermando tutto il suo talento.

La domenica mattina gli impegni sportivi sono proseguiti a San Giuseppe Vesuviano, dove si è svolto il II Criterium Regionale Giovanile di Boxe. In questa occasione sono saliti sul ring i giovani “gladiatori” dell’AUSE Sporting Club e le loro straordinarie “principesse valchirie”, dimostrando grande coraggio, disciplina e spirito sportivo.

A difendere con orgoglio i colori della società sono stati i gladiatori Kevin Palumbo, Raffaele Saggese, Michele Guida, Mattia Pisacane, Matteo Palumbo e Ioan Cristian, insieme alle principesse valchirie Gioia Gallo, Aurora Nardello e Aurora Veneruso.

Tra i risultati più importanti della giornata spicca proprio quello di Aurora Veneruso, che con grande determinazione è riuscita a conquistare un meritato posto sul podio, regalando un’ulteriore soddisfazione alla società.

La giornata si è conclusa nuovamente al Teatro delle Rose di Sorrento, con le finali regionali di danza aerea. Anche qui le giovani principesse valchirie dell’AUSE hanno brillato, conquistando risultati straordinari e la qualificazione alle finali nazionali italiane. Tra le protagoniste: Francesca Panariello, Miriam Parrella, Lara Bruno e Noemi Scappaticci, che con talento, impegno e passione hanno portato a casa un risultato prestigioso.

Un fine settimana, dunque, davvero indimenticabile per l’AUSE Sporting Club, che continua a distinguersi come una realtà sportiva di grande valore.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook