A cura della Redazione

Venerdì 27 febbraio si è disputata a Marcianise la finale del Torneo Regionale Esordienti di boxe, organizzato dalle Fiamme Oro. A rappresentare l’AUSE Sporting Club è stato il giovane pugile Alessandro Pagano, atleta della società guidata dal dott. Mario Veneruso.

Allenato dallo storico maestro Alfredo Veneruso, Alessandro ha affrontato una finale durissima contro un fortissimo avversario del team Cotena Oliva di Napoli. Con determinazione, tecnica e cuore, è riuscito a imporsi, conquistando il titolo di Campione Regionale Esordienti Under 19 nella categoria 65 kg.

Una vittoria costruita con sacrificio, disciplina e passione. Un successo che non rappresenta solo un traguardo personale, ma il frutto del lavoro quotidiano di un’intera squadra.

La festa è esplosa subito all’AUSE Sporting Club. “Questo risultato dimostra che il nostro percorso di crescita sportiva continua con determinazione – ha affermato il dott. Veneruso -. Portiamo avanti diverse discipline, dalla boxe alla danza aerea, sempre puntando ai massimi livelli. Per noi è motivo di grande orgoglio portare il nome di Torre Annunziata fuori dalla città, a livello regionale, nazionale e internazionale. Abbiamo ancora tante gare e tanti obiettivi da raggiungere. La strada è lunga, ma con impegno e lavoro costante possiamo arrivare ovunque”.

Nel fine settimana non è mancato un altro importante appuntamento sportivo: sabato 28 febbraio è salito sul ring anche Salvatore Fogliamanzillo, nella categoria Under 15 – 63 kg, disputando un grande incontro e confermando la crescita costante del vivaio della società.

“Questa vittoria - conclude Veneruso - è la dimostrazione che con dedizione, sacrificio e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi importanti. È solo l’inizio di un cammino che promette nuove sfide e nuove soddisfazioni. Ad Alessandro, a Salvatore e a tutto lo staff va il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro".

