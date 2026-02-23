A cura della Redazione

È stata una domenica intensa e ricca di soddisfazioni per i ragazzi della Boxe Vesuviana, impegnati su più fronti tra gare ufficiali e manifestazioni pugilistiche.

La giornata si è aperta al mattino presso la struttura della sezione giovanile della Polizia di Stato di Marcianise, dove si sono svolti i criterium giovanili e le competizioni riservate agli allievi. Un appuntamento che ha unito agonismo e divertimento sportivo per gli oltre 20 mini atleti della palestra di via Parini, dai cangurini agli allievi, guidati dal tecnico Salvatore Annunziata.

A distinguersi sono stati Luigi D’Apice e Francesca Evangelista, che hanno conquistato due primi posti, coronando una mattinata positiva sotto il profilo tecnico e formativo per l’intero gruppo.

Nel pomeriggio doppio impegno per il sodalizio vesuviano. A Cava, nel corso di una manifestazione organizzata dall’ASD Thunder Boxe, Maria Annunziata – primogenita del tecnico Salvatore – ha superato la valida Gaia Laurenti. Per Maria si trattava del primo match nella categoria under 17, un banco di prova importante in vista del Torneo Nazionale “Mura”, in programma la prossima settimana a Roseto degli Abruzzi.

Contemporaneamente, in un’altra riunione pugilistica organizzata dall’ASD Boxing Club Castellammare, i ragazzi guidati dal tecnico Gaetano Nespro hanno ottenuto un pareggio e un no-contest. Salvatore Immola, anche lui all’esordio tra gli under 17, ha mostrato buone qualità tecniche, mentre Marco Ciraldo, complice un eccessivo agonismo condiviso con l’avversario, ha visto il match chiudersi con un verdetto di no-contest.

Al di là dei risultati, la giornata ha confermato la crescita del vivaio della Boxe Vesuviana. Tutti i ragazzi e i tecnici, impegnati agonisticamente e non, hanno infine rivolto un pensiero ai tecnici Alfonso e Luigi Pinto, colpiti il giorno precedente dalla scomparsa della cara sorella Antonella.

