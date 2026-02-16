A cura della Redazione

Week end importante per il Centro Basket Torre Annunziata che nel Torneo minibasket disputatosi a Fondi (LT) ha ottenuto un brillante terzo posto nella Coppa Carnevale.

Il torneo, che ha coinvolto dodici squadre in questo fine settimana, è andata alla formazione di Willie Rieti che in semifinale ha superato i lupi del CBTA ed in finale ha avuto la meglio sulla SMG Latina: “Volevo pubblicamente ringraziare l'assessore Fabrizio Macaro, organizzatore di un torneo competitivo con la presenza di squadre attrezzate, che si sono date battaglia nelle varie strutture sportive della città di Fondi. Noi abbiamo provato a dire la nostra vincendo contro Sabotino, Cassino, Gaeta e Terracina - afferma Luca La Rocca - ma non potendo nulla in semifinale contro Rieti che poi ha vinto meritatamente il torneo. Un grazie di cuore ai genitori del CBTA che hanno dato la possibilità ai giovani lupi oplontini di un confronto tecnicamente valido in terra laziale".

Ci saranno in programma altri tornei fino alla fine della stagione sportiva con la speranza di ben figurare in tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali.