Giornata ideale per regatare nel golfo di Napoli quella di domenica 1° febbraio, che ha visto la quinta tappa del Campionato invernale vela d’altura del golfo di Napoli. L’appuntamento era per il Trofeo Città di Torre del Greco organizzato dal Circolo Nautico torrese del presidente Gianluigi Ascione, che ha assegnato numerose altre coppe. “È stata una giornata divertente, con il golfo pieno di barche – ha raccontato Ascione a fine regata -. Oltre ai nostri, ho visto in mare Ilca, Finn e Star. Era una bellissima scenografia nel golfo che sarà protagonista mondiale nei prossimi anni. Il vento è stato costante, con picchi di 14 nodi, una mattinata bella e veloce, infatti alle 13 eravamo già rientrati, con tanti bei trofei assegnati dal nostro circolo, che consegneremo alla premiazione di giugno a Villa Campolieto”.

Sul piano dei risultati, nella classe Sportboat, Pestifera di Bruno Conetta (Lni Napoli) ha avuto la meglio su Artiglio (Lni Napoli) ed Eurosia Pompa Pa' (Cc Napoli), confermando il successo della precedente prova e vincendo il Trofeo Città Torre del Greco (costituito da una coppa simile a quella dell’America’s Cup, realizzata in argento massello lavorato a mano con inserimenti di corallo e oro rosso). Pestifera ha vinto anche il trofeo Martinez destinato al primo classificato nei J22, monotipo che conta sul maggior numero di iscritti.

In classe Gran Crociera è arrivato il successo di Which Way di Ernesto Papa della Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica, che ha preceduto Fruscio e Vis Iovis, entrambi della Lega Navale di Napoli, vincendo il trofeo Di Giacomo. “Le condizioni del vento e del mare erano ideali per noi, ma in generale per lo spettacolo della vela – ha commentato Ernesto Papa, armatore di Which Way -. L’organizzazione è stata perfetta. Grazie alle qualità della nostra barca, che quando c’è vento cammina molto bene, e alla nostra bravura siamo riusciti a conquistare questa prestigiosa vittoria che ci riempie di orgoglio”.

In ORC conferma per Raffica di Pasquale Orofino (Circolo Nautico Punta Imperatore-Rycc Savoia-Cc Napoli) che ha conquistato il quarto successo su cinque regate, precedendo Cosixty 8 (Circolo Nautico Torre Annunziata) e Farr ‘e Night (Circolo Nautico Torre del Greco). Nonostante l’ampio margine in tempo reale, la vittoria in compensato è arrivata per soli 8 secondi: a Raffica è andato il trofeo De Dilectis.

Un altro trofeo assegnato nella quinta tappa del campionato invernale vela d’altura del Golfo di Napoli è stato quello del Pio Monte dei Marinai all’equipaggio con il timoniere più giovane, quello del J70 Jeko (Cn Torre del Greco).

Nelle classifiche generali, in ORC comanda Raffica; in Gran Crociera Fruscio; tra le Sportboat Pestifera. La prossima prova in programma sarà il 15 febbraio, con l’assegnazione del Trofeo Lega Navale Italiana (Lega Navale Italiana di Napoli) e del Trofeo Serapide (Lega Navale Italiana di Pozzuoli).