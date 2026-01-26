A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica l’ingaggio di Daniel Nussbaumer, attaccante centrale classe 1999.

Nato il 13 gennaio 1999 a Dornbirn (Austria), Nussbaumer è una prima punta mancina di grande struttura fisica.

Arriva dallo Schwarz-Weiß Bregenz (Serie B austriaca). In carriera ha vestito anche le maglie di SCR Altach (Bundesliga austriaca) e Admira Wacker, oltre a maturare una significativa esperienza internazionale in Portogallo, dove dal 2021 al 2025 ha giocato in Segunda Liga con l’Académico de Viseu, distinguendosi per continuità e qualità realizzative.

Calciatore stimato a livello internazionale per le sue qualità tecniche e umane, Daniel ha scelto l’Italia e il Savoia 1908 FC, convinto dalla serietà del club, dall’ambizione del progetto e dalla straordinaria passione della tifoseria torrese.

L’operazione è stata conclusa con successo grazie alla collaborazione con l’agenzia Cisco, tra le più prestigiose realtà mondiali nel management dei calciatori professionisti.