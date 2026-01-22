A cura della Redazione

Questo pomeriggio il Napoli effettuerà al Training Center di Castelvolturno un allenamento congiunto con il Savoia. Come riferito da Sky Sport, ci sarà partitella voluta da Antonio Conte per aumentare il minutaggio di Romelu Lukaku e per testare condizione e soluzioni tattiche.

Lukaku osservato speciale

Il centravanti belga è tornato tra i convocati in Danimarca dopo il lungo stop iniziato il 14 agosto. Conte aspetta risposte concrete dal suo numero nove, perché i numeri raccontano una difficoltà evidente.

Savoia, test prestigioso prima della sfida con l’Enna Calcio

Per il Savoia, l’impegno contro il Napoli è un’occasione importante in vista del prossimo appuntamento di campionato. I biancoscudati scenderanno in campo domenica 25 gennaio allo stadio Giraud contro l’Enna Calcio.

La squadra arriva dal netto 3-0 sul campo del Paternò e punta ora a conquistare i tre punti tra le mura amiche per consolidare il primo posto in classifica.