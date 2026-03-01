A cura della Redazione

Il Savoia batte in trasferta la Vibonese per 2-0 e si riporta in testa alla classifica a pari punti (50) con la Nuova Igea Virtus.

La squadra di Torre Annunziata va subito in vantaggio: al 5’ fallo di mano in area dopo una punizione battuta da Guida e rigore per il Savoia. A batterlo è proprio il numero 7 oplontino che non sbaglia spiazzando Marano: 0-1.

Al 12’ punizione di Balla della Vibonese che finisce di poco alta sulla traversa. Al 15’ occasione per il Savoia con Checa che, su una punizione, calcia dopo un controllo di petto, ma trova Marano che gli nega il gol.

Al 17’ conclusione dalla distanza ancora di Balla che impensierisce Iuliano, ma il portiere oplontino devia in angolo.

Al 60’ grande occasione per il Savoia: ripartenza avviata da Guida e conclusa da Meola con un tiro verso il secondo palo che però finisce alto.

Al 72’ Umbaca prova a chiudere la partita con un colpo di testa, ma il pallone, anche stavolta, finisce alto sulla traversa.

E si arriva al 90’: Favetta segna il gol dello 0-2, su un passaggio di Meola, indirizzando il pallone sul palo lontano dove Marano non può arrivare.

La partita finisce con il risultato di 2-0 per i Bianchi e la riconquista della testa della classifica. Va sottolineato, però, che nello spazio di 3 punti ci sono ben 5 squadre. Oltre alle due capoliste, Athletic Club Palermo, la Reggina 1914 e la Nissa, con il Palermo che dovrà recuperare la partita con l'Enna Calcio.