A cura della Redazione

Finisce in parità la sfida al vertice del Girone I di Serie D tra il Savoia Calcio 1908 e la Nissa FC. Un 1-1 intenso e combattuto, ricco di occasioni e colpi di scena fino agli ultimi secondi.

Avvio sprint della Nissa

Pronti via e gli ospiti si rendono subito pericolosi: al 3’ Rotulo calcia da fuori area, Iuliano respinge e sulla ribattuta interviene De Felice, ma il portiere oplontino si supera deviando in angolo.

Il Savoia prova a reagire al 25’ con un corner battuto da Guida: Forte svetta di testa ma manda alto sopra la traversa. Al 34’ è ancora Guida a provarci su punizione, ma il tiro colpisce la barriera e sulla respinta termina alto.

De Felice sblocca il match

Al 41’ arriva il vantaggio della Nissa: cross dalla destra e De Felice, ben appostato in area, colpisce di testa battendo Iuliano per lo 0-1 che chiude il primo tempo.

Ripresa: emozioni e ribaltamenti

Nella ripresa il Savoia aumenta la pressione. Al 63’ grande occasione per i padroni di casa: dopo la respinta di Castelnuovo su colpo di testa di Checa, Umbaca si avventa sul pallone ma calcia di pochissimo a lato.

Il momento chiave arriva al 74’: calcio di rigore per il Savoia. Dal dischetto va Guida, ma Castelnuovo intuisce e para, mantenendo il vantaggio ospite.

Umbaca firma il pari

Il forcing oplontino viene premiato al 78’: cross di Guida dalla destra, Umbaca sbuca sul secondo palo e con un preciso rasoterra nell’angolino batte Castelnuovo per l’1-1.

Il finale è incandescente. All’82’ Meola prova dalla distanza ma il portiere siciliano blocca senza problemi. Due minuti dopo la Nissa sfiora il nuovo vantaggio: Rotulo colpisce di testa ma centra la traversa; poco dopo anche Lanza, sempre di testa, manda alto da buona posizione.

Brividi al 92’

In pieno recupero il Savoia ha la palla della vittoria: calcio d’angolo, Checa colpisce di testa ma Cusumano salva clamorosamente sulla linea, negando ai bianchi il gol del successo.

Un punto a testa che lascia invariati gli equilibri in vetta e conferma il valore di due squadre protagoniste del campionato.

