Allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara (AG), il Savoia fa bottino pieno contro il Catrum Favara, conquista tre punti e si riporta in testa alla classifica, a pari punti con la Nuova Igea Virtus.
In vantaggio al 28’ con il primo gol di Nussbaumer, i biancoscudati si fanno raggiungere un minuto dopo dalla rete di Scolaro, che con un tiro al volo di esterno insacca il pallone alle spalle di Iuliano.
Passano appena sei minuti, al 35’, e il Savoia torna in vantaggio con un colpo di testa di Meola, che spedisce la palla in rete da una punizione calciata da Guida. Al 46' i Bianchi mettono il risultato in cassaforte con Checa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Guida, il numero 4 oplontino appostato sul secondo palo batte Di Silvestro.
Nel secondo tempo il Savoia si limita a controllare la partita anche se ha più di un’occasione per andare di nuovo a rete.
Per la contemporanea sconfitta della Nuova Igea Virtus sul campo del Nissa (2-1) e il rinvio della partita Enna Calcio-Athletic Club Palermo, il Savoia si riporta in testa alla classifica della serie D Girone I con 46 punti, appaiato alla Nuova Igea Virtus, e con 5 squadra in appena due punti.