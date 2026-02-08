Il Savoia conquista una vittoria importante allo stadio Giraud di Torre Annunziata battendo la Sambiase per 2-1, ma la classifica resta invariata a causa dei successi ottenuti anche dalle prime quattro squadre del campionato.
I bianchi passano in vantaggio già all’11’ del primo tempo con Umbaca, ma al 39’ gli ospiti trovano il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Ortolini. La svolta dell’incontro arriva al 13’ della ripresa, quando Pantano della Sambiase viene espulso lasciando la sua squadra in inferiorità numerica per oltre mezz’ora.
Con l’uomo in più il Savoia aumenta la pressione e all’81’ trova il gol decisivo con Guida, firmando il definitivo 2-1. Un successo che consente ai bianchi di restare agganciati al vertice della classifica, a soli due punti dalla capolista Nuova Igea Virtus.
IL TABELLINO
Savoia (3-4-2-1): Iuliano - Forte, Checa, Vaccaro (69’ Meola) - Schiavi, Pisacane (69’ Bitonto), Ledesma, Fiasco (79’ Tiveron) - Umbaca (86’ Cadili), Guida - Munoz (59’ Nussbaumer). Non entrati: De Lorenzo, Frasson V., Maggiore, Boli. All: Catalano.
Sambiase (4-3-3) Giuliano - Frasson, Colombatti, Pantano, Cosmano (84’ Perricci) - Sena (75’ Andronache), Palermo, Neves - Sueva (92’ Leveque), Ortolini (64’ Haberkon), Costanzo (50’ Strumbo). Non entrati: Cullice, De Cicco, Marrello, Furiato. All. Lio.
Reti: 11’ Umbaca (S), 39’ Ortolini (S - rig), 81’ Guida
Espulsi: 13’ Pantano (S)
Ammoniti: Costanzo (S), Ortolini (S)
Angoli: 5-3
Recupero 3’pt e 4’st