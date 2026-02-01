A cura della Redazione

Sono Abdelillah Majidi e Francesca Palomba i vincitori della tredicesima Aequastabia, la gara podistica organizzata dalla Atletica Eventi Run con il patrocinio di Uisp, Coni e Fidal, disputatosi su un percorso di dieci miglia (16,96 chilometri) che ha unito le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia.

Tra gli uomini il rappresentante della San Marzano Team Club ha dovuto contendersi il successo con altri due avversari molto arcigni, Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise) e Alessandro D'Ambrosio (Napoli Running) preceduti di pochissimo sul traguardo posto a via Filangieri: 55.34.7 il tempo del vincitore, che ha fatto meglio di sei decimi rispetto a Di Puoti (55.25.3) e di poco più di 12 secondi (55.37.1) rispetto a D’Ambrosio. Soddisfatto a fine gara Abdelillah Majidi: “È stato un successo sofferto, deciso nei tratti in salita, specie nell’ultimo strappo prima del traguardo”.

Gara di testa per Francesca Palomba (Caivano Runners): “Ho impostato il mio ritmo – racconta – facendo subito selezione. Conosco bene queste strade, essendo di Castellammare, e sapevo che la salita della corderia dopo 11 km sarebbe stata dura. Ero in gara con mia sorella (giunta seconda) e voglio ringraziare nostro padre Gaetano per essere sempre con noi e per tutti i sacrifici fatti in questi anni. Infine, lasciatemi fare i complimenti alla famiglia Fontanella, papà e figlio, per la perfetta organizzazione”.

Palomba ha chiuso la gara in 1.00.42: completano il podio femminile Filomena Palomba (Caivano Runners, tempo 1.04.33) e Teresa Stellato (Atletica Marcianise, 1.04.47).

Sorridente a fine gara Andrea Fontanella, a capo del comitato organizzatore della Aequastabia: “È stata una bella giornata di sport, grazie anche alla massiccia partecipazione (al via circa 900 atleti). Ringrazio le istituzioni per la vicinanza mostrata, a partire dai Comuni di Vico Equense e Castellammare di Stabia che non hanno lesinato sforzi per la perfetta riuscita della manifestazione. Come un grazie va rivolto a tutte le forze dell’ordine e alla protezione civile per l’impegno profuso affinché la gara si svolgesse nella totale sicurezza per i podisti e per il pubblico presente lungo il tracciato”.

Al traguardo anche il presidente della Uisp Napoli, Federico Calvino: “Abbiamo assistito ad una bella mattinata di sport - le sue parole - Ora siamo già concentrati per l’impegno della Spaccanapoli, competizione in programma il prossimo mese di giugno”.