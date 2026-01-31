A cura della Redazione

Cinquanta imbarcazioni in gara, un tracciato costiero e cinque trofei in palio. Sono le principali caratteristiche del Trofeo Città di Torre del Greco, la gara valida quale quinta tappa del Campionato invernale vela d’altura del Golfo di Napoli, la rassegna giunta alla 54esima edizione promossa da Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Circolo del Remo e Vela Italia, Club Nautico della Vela, Circolo Canottieri Napoli, sezione velica dell’Accademia Aeronautica, Lega Navale di Napoli, Circolo Nautico Torre del Greco, sezione vela della Marina Militare di Napoli, Lega Navale di Pozzuoli e Circolo Nautico Punta Imperatore.

L’ambito Trofeo Città Torre del Greco, costituito da una coppa simile a quella dell’America’s Cup, realizzata in argento massello lavorato a mano con inserimenti di corallo e oro rosso, sarà assegnato domenica primo febbraio all’imbarcazione della classe Sportboat. Gli altri trofei in palio nella quinta tappa del campionato invernale vela d’altura del Golfo di Napoli sono quelli del Pio Monte dei Marinai (attribuito all’equipaggio con il timoniere più giovane), De Dilectis (al vincitore della classe Orc), Di Giacomo (al primo nella Gran Crociera) e Martinez (al trionfatore nei J22, monotipo che conta sul maggior numero di iscritti).

“Siamo felici ancora una volta di essere protagonisti del campionato – afferma il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione – e lo faremo sia dal punto di vista dell’organizzazione della gara, che si svolge su un percorso costiero con giro di boa alla Gaiola e arrivo nelle acque antistanti il nostro porto, sia per numero di imbarcazioni iscritte, in particolare nelle classi Sportboat e Orc. La città ancora una volta metterà in vetrina le proprie peculiarità, a cominciare dal mare e dal corallo, la cui lavorazione ha reso famosa Torre del Greco in tutto il mondo”.

La premiazione del Trofeo Città di Torre del Greco si svolgerà, come di consuetudine, nei primi giorni di giugno nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano e sarà abbinata alla cerimonia conclusiva del Trofeo dei Borbone, altra importante regata organizzata dal Circolo Nautico torrese durante il periodo primaverile.