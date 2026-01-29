A cura della Redazione

È stata ufficializzata la data della seconda edizione della Traversata delle Sirene, la regata riservata alle imbarcazioni di altura e sportboat che si svolgerà domenica 19 aprile 2026 lungo uno dei tratti costieri più affascinanti del Golfo di Napoli.

La competizione, con partenza e arrivo a Castellammare di Stabia, attraverserà la Penisola Sorrentina e doppierà lo scoglio di Rovigliano, offrendo uno spettacolo unico che unisce sport velico, paesaggio e identità territoriale.

La data è stata definita nel corso della prima riunione operativa, ospitata a Palazzo Farnese, durante la quale istituzioni e organizzatori hanno condiviso obiettivi e linee guida dell’evento, confermando la volontà di far crescere ulteriormente una manifestazione che punta a coniugare mare, sport e valorizzazione del territorio.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora, il comandante della Capitaneria di Porto Andrea Pellegrino, l’ambasciatore dello sport di Castellammare Ciccio Esposito, la presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare di Stabia Alfonsina Pepe, il vicepresidente Giovanni Spagnuolo, il delegato alla vela Vero Ucci e la rappresentante di Stabia Main Port Luisa Del Sorbo. Una partecipazione ampia che conferma la forte sinergia tra enti, associazioni e autorità marittime.

Accanto alla competizione velica, la Traversata delle Sirene sarà anche un momento di animazione e coinvolgimento per la città. Confermata infatti la presenza del Villaggio del Mare, che sarà attivo tra sabato 18 e domenica 19 aprile, con iniziative dedicate al pubblico e agli appassionati.

L’evento coinciderà inoltre con il tradizionale Mercato della Terra di Slow Food, in programma nella Villa Comunale ogni terza domenica del mese, rafforzando ulteriormente il connubio tra sport, cultura del mare, enogastronomia e promozione delle eccellenze locali.

La Traversata delle Sirene si conferma così un appuntamento destinato a crescere, capace di valorizzare Castellammare di Stabia come polo di riferimento per la vela e il turismo nautico nel Golfo di Napoli.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook