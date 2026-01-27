A cura della Redazione

Un progetto nato dal territorio, cresciuto nel tempo e oggi diventato realtà sui parquet dei campionati nazionali. A raccontarlo è Adelaide Salerno, coach e anima di un percorso sportivo che da oltre due anni punta con decisione sulla valorizzazione dei talenti della Fiamma Torrese di Torre Annunziata.

«Sono più di due anni che lavoriamo su questo nuovo progetto e oggi ci ritroviamo a disputare un campionato nazionale con ragazze provenienti dal nostro settore giovanile – spiega Salerno –. Le atlete lavorano tanto, stanno crescendo e maturando moltissimo, stanno diventando vere giocatrici di categoria. La soddisfazione più grande è voltarsi indietro e vedere in campo ciò che hai costruito con pazienza nel tempo».

Il focus si sposta poi sulla prima squadra, da anni protagonista nei campionati nazionali di Serie B1, con risultati di alto livello e due partecipazioni ai play-off per la promozione in A2. Un percorso che ha regalato anche momenti indimenticabili, come l’arrivo al PalaPittoni della campionessa Tai Aguero.

«Affrontammo Modena nei play-off e in quella squadra giocava Tai Aguero – ricorda la coach –. Rivederla poi a Torre Annunziata, vederla giocare nel nostro palazzetto, è stata un’emozione enorme e un motivo di grande orgoglio».

Il nuovo corso, però, rappresenta qualcosa di diverso: «Non significa rinnegare il passato, siamo sempre stati soddisfatti del lavoro svolto. Ma questo progetto ci regala emozioni totalmente nuove. Oggi il 90% della squadra è composto da ragazze del nostro vivaio: è qualcosa di straordinario».

Il pensiero finale è dedicato alla figura del presidente Sergio Riggi, punto di riferimento storico della pallavolo oplontina. «Il presidente sarebbe orgoglioso di vederci andare avanti con le nostre sole forze. Il Memorial Sergio Riggi, giunto alla seconda edizione, per noi è ogni anno un nuovo inizio. Tutto ciò che facciamo è per portare avanti quello che lui ha iniziato. È come se fosse sempre qui con noi».

Un ringraziamento, infine, ai tifosi e alla città: «Grazie a chi ci sostiene al PalaPittoni e crede nei nostri sogni. Continueremo a lavorare per Torre Annunziata, dentro e fuori dal campo».

