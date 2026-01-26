A cura della Redazione

Sabato 24 gennaio, l’AUSE Sporting Club, guidata dal dottor Mario Veneruso, è stata protagonista dell’attesissimo evento Fight 4 Naples, andato in scena al Paladen di Edenlandia, a Napoli. La manifestazione ha riunito atleti di alto livello provenienti da diverse discipline delle arti marziali, tra cui MMA, kickboxing e boxe, regalando al pubblico una serata di grande spettacolo sportivo.

Proprio nella boxe, l’AUSE Sporting Club ha brillato grazie alla straordinaria prestazione del giovane Manuel Zavarese, soprannominato il “Maradona dell’AUSE”. Zavarese ha affrontato il campione regionale Giuseppe Di Matola in un match intenso e combattuto, dimostrando tecnica, determinazione e grande personalità. Al termine dell’incontro, il verdetto ha premiato senza esitazioni il pugile dell’AUSE, autore di una vittoria netta e convincente.

Nel post-gara, Manuel Zavarese ha voluto dedicare il successo al padre, suo primo e più grande tifoso, e al maestro Alfredo Veneruso, che lo ha seguito con passione e professionalità nella preparazione dell’incontro. Il giovane atleta ha inoltre dichiarato di avere un obiettivo ben chiaro per il 2026: conquistare il titolo di campione italiano, traguardo per il quale ha già iniziato un intenso percorso di allenamento.

Soddisfazione anche nelle parole del dottor Mario Veneruso, che ha sottolineato come questa affermazione rappresenti solo il primo passo di un cammino ricco di successi per l’AUSE Sporting Club e per i suoi atleti.

L’AUSE Sporting Club si conferma una struttura sportiva di ultima generazione, con corsi dedicati a tutte le fasce d’età. In collaborazione con la Mutria Boxe di Cusano Mutri, succursale dell’AUSE seguita dal maestro Giuseppe D’Ambra, il club continua ad ampliare le proprie iniziative, puntando a nuovi ambiziosi obiettivi nel panorama sportivo regionale e nazionale.

