A cura della Redazione

Si accendono i riflettori sulla boxe olimpica a Torre Annunziata, dove domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 16, si terrà l’8° Trofeo AUSE, evento sportivo organizzato dall’AUSE Sporting Club Team Veneruso e Mutria Boxe.

La manifestazione, ospitata presso la scuola media Giovanni Pascoli, proporrà diversi incontri di pugilato olimpico che vedranno protagonisti atleti provenienti da varie regioni italiane. Il momento più atteso del programma sarà il match della categoria regina, che metterà di fronte il pugile di casa Francesco Mazzoccoli e l’umbro Njoku Jepherson, in un confronto che promette spettacolo e grande intensità sul ring.

L’evento rappresenta ormai un appuntamento consolidato per gli appassionati del pugilato campano e per il movimento dilettantistico nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e promuovere lo sport come strumento di aggregazione e crescita.

L’organizzazione ha inoltre annunciato che la manifestazione sarà seguita anche attraverso i social, con la diretta Instagram prevista durante l’intera giornata di incontri.