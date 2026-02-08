A cura della Redazione

Vittoria sofferta ma meritata per la squadra guidata da coach Salerno, che al PalaPittoni di Torre Annunziata ha conquistato il successo al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, risolta solo al tie-break.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per la formazione ospite, capace di scendere in campo con determinazione e grande voglia di riscatto dopo un girone d’andata complicato. Nel corso della partita, tuttavia, un momento di difficoltà ha consentito alle avversarie di rientrare in gara e prendere il sopravvento nel terzo e quarto parziale, rimettendo in discussione l’esito dell’incontro. Nel set decisivo, però, la squadra ha ritrovato compattezza e lucidità, riuscendo a chiudere la sfida e portare a casa due punti importanti.

Al termine della partita, Francesca Passante ha commentato con soddisfazione la prestazione del gruppo: «È stata sicuramente una partita combattuta. Abbiamo iniziato con il piede giusto e ho visto la voglia di riscatto della squadra. Poi abbiamo avuto un momento di blackout che ha permesso alle avversarie di rientrare, ma al tie-break siamo riuscite a unirci e a conquistare una vittoria fondamentale sia per la classifica sia per il morale».

La giocatrice ha sottolineato anche i margini di crescita della squadra: «Dobbiamo ancora lavorare per imparare a gestire meglio i momenti difficili, ma ho visto un gruppo diverso e sono convinta che potremo toglierci molte soddisfazioni nel prosieguo della stagione».