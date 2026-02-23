A cura della Redazione

Domenica ricca di emozioni e soddisfazioni per l’AUSE Sporting Club del dott. Mario Veneruso, protagonista di un’intensa giornata di sport e successi che ha confermato la crescita costante della società.

La mattinata si è aperta a Marcianise con la partecipazione dei piccoli pugili al primo Criterium Giovanile di Boxe. Tra tutti si è distinta la “principessa” dell’AUSE, Aurora Veneruso, che ha conquistato il primo posto sul podio dominando la categoria Cangurini. Con grinta, determinazione e grande tecnica, la giovane atleta ha sbaragliato la concorrenza, regalando alla società un risultato di prestigio.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso la Scuola Media Giovanni Pascoli di Torre Annunziata, si è svolto l’8° Trofeo AUSE, organizzato dall’AUSE Sporting Club insieme alla Mutria Boxe. L’evento ha visto la partecipazione di numerose società pugilistiche provenienti da tutta Italia, a testimonianza del prestigio raggiunto dalla manifestazione nel panorama nazionale.

Un parterre di alto livello ha regalato incontri spettacolari e momenti di grande agonismo. Sul ring si sono alternati Filippo Formisano, Ioan Cristian Georg, Alfredo Longobardi, Fabio Diglio, Angelo Poli, Gianluigi Mastrillo, Alfonso Corrado, Manuel Zavarese, Luigi Ferrandino e Francesco Mazzoccoli. Proprio quest’ultimo ha affrontato un avversario di assoluto valore, titolare della Nazionale Italiana, in un match intenso e combattuto che ha messo in luce il notevole livello tecnico raggiunto dall’atleta oplontino.

Tutti i pugili hanno offerto performance di spessore, portando a casa vittorie, preziosa esperienza e grande orgoglio per la società. Una giornata che conferma il lavoro instancabile dello staff tecnico, impegnato non solo nella crescita sportiva, ma anche nella formazione personale dei ragazzi.

Prima dell’inizio della riunione, il dott. Veneruso ha voluto osservare un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Antonella Pinto, sorella dei tecnici e amici Alfonso e Luigi Pinto, e per la perdita del piccolo Domenico, in un momento di raccoglimento che ha unito l’intera comunità sportiva.

L’AUSE Sporting Club prosegue così il proprio percorso fatto di passione, sacrificio e successi, dimostrando ancora una volta come lo sport rappresenti una vera scuola di vita e un’importante occasione di crescita per i giovani talenti del territorio.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook.