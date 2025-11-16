A cura della Redazione

Un trionfo ed una debacle. Jannik Sinner domina Torino, la Nazionale italiana perde amaramente per 1-4 a San Siro contro la Norvegia.

Il fuoriclasse azzurro batte Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre, e si prende il secondo successo consecutivo nel Torneo dei maestri. Jannik chiude il match in due ore e un quarto, con un 7-6 (7-4), 7-5. È lui il maestro, sui campi indoor (è la sua 31esima vittoria consecutiva) si arrende anche l'attuale numero uno del ranking Atp.

La Nazionale italiana si classifica al secondo posto nel girono con 18 punti, 6 in meno della Norvegia che vince il girone e si qualifica per il prossimo Mondiale, mentre l’Italia dovrà attendere i playoff di marzo 2026. Gli azzurri giocano meglio nel primo tempo, ma non capitalizzano la superiorità nel possesso palla. Il copione cambia radicalmente nel secondo tempo, durante il quale l’Italia incassa quattro gol con due reti di Haaland.