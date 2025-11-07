A cura della Redazione

Lo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata ha ottenuto l’agibilità permanente, un traguardo che segna una svolta storica per l’impianto sportivo cittadino. La decisione è arrivata al termine della riunione della Commissione Comunale di Vigilanza Locale Pubblico Spettacolo, svoltasi oggi presso gli uffici comunali di via Provinciale Schiti.

All’incontro erano presenti il sindaco Corrado Cuccurullo, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Asl, della Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico Comunale, del CONI e i consulenti tecnici incaricati.

Il rilascio della licenza permanente di agibilità permetterà lo svolgimento di manifestazioni sportive e di tutti gli eventi compatibili con la destinazione dello stadio, senza la necessità di rinnovare le autorizzazioni per ogni singolo appuntamento.

«È la prima volta nella storia del Giraud che viene decretata l’agibilità permanente – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo –. Si tratta di un risultato che possono vantare pochissimi stadi in Italia. Con questa certificazione superiamo il sistema delle autorizzazioni provvisorie e poniamo le basi per una programmazione stabile delle attività sportive e culturali. Lo stadio Giraud potrà finalmente diventare una vera risorsa per l’intera città».

Il provvedimento rappresenta la conclusione di un lungo iter tecnico e amministrativo che ha accompagnato negli ultimi anni i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto. Con l’agibilità permanente, il Giraud si prepara ora ad accogliere nuove iniziative e a consolidare il suo ruolo di punto di riferimento sportivo e sociale per Torre Annunziata e l’intero territorio vesuviano.

