Il Savoia domina in trasferta e supera nettamente la Gelbison con un perentorio 6-2, in una gara ricca di gol ed emozioni.
Padroni di casa in vantaggio al 16’ con Liurni su calcio di rigore, ma la reazione degli oplontini è immediata: al 24’ Favetta firma il pareggio, seguito dal sorpasso di Munoz al 42’.
Nella ripresa il Savoia dilaga. Al 65’ Umbaca porta il risultato sull’1-3, ma un minuto più tardi Leo accorcia per i cilentani. La formazione di Catalano però non si ferma: al 73’ Meola, all’80’ Checa e all’86’ Guida chiudono i conti con una goleada.
Un successo netto che conferma la solidità e la crescita del gruppo biancoscudato, capace di imporsi con autorità anche lontano dal Giraud.
GELBISON - SAVOIA 2-6
Reti: 16' Liurni (rig.), 24' Favetta, 42' Munoz, 65' Umbaca, 66' Leo, 73' Meola, 80' Checa, 86' Guida.
Arbitro: Barbetti di Arezzo.
Ammoniti: De Lorenzo (67’).
Recupero: 0’ pt, 3’ st.
